POL-KN: (Konstanz) Auto rollt an Ampel zurück auf anderes Auto und fährt weiter (16.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag, zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr, hat sich auf der Mainaustraße eine Unfallflucht ereignet. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin stand an der Ampel an der Einmündung Mainaustraße und Schiffstraße. Vor dem Opel stand zeitgleich ein grauer Mittelklassewagen. Als die Ampel auf Grün schaltete, rollte der Mittelklassewagen zurück und stieß mit dem Heck gegen den Opel der 40-Jährigen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des anderen Wagens von der Unfallstelle. Der graue Mittelklassewagen soll ein Freiburger (FR-) Kennzeichen sowie eine rot/pinke Aufschrift gehabt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

