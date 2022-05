Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen - Aach, L 194, Lkr. Konstanz) Motorräder müssen überholendem Auto ausweichen - Polizei sucht Zeugen (15.05.2022)

Engen-Aach, L 194 (ots)

Am Sonntagabend sind mehrere bislang unbekannte Motorradfahrer durch ein Überholmanöver eines Autofahrers auf der Landesstraße 194 zwischen Engen und Aach gefährdet worden. Gegen 18 Uhr war ein Audi-Fahrer auf der L 194 von Engen in Richtung Aach unterwegs. Auf der Strecke überholte ein schwarzer Renault Clio den Audi, trotz einer entgegenkommenden Gruppe mit mehreren Motorrädern. Die Biker mussten in den Seitenstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Renault zu verhindern, dessen Fahrer seinen Überholvorgang und seine Fahrt unvermindert fortsetzte. Die Polizei bittet nun die Motorradfahrer, sich beim Polizeirevier Stockach, unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

