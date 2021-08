Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Kontrolle über das Fahrzeug verloren und Verkehrsunfall verursacht

Mannheim-Neckarau (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer verlor am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte Sachschaden von mindestens 3.000 EUR. Gegen 20:30 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem BMW die Angelstraße in Richtung Neckarauer Straße. Auf Höhe des "Seilwolff-Centers" verlor der Fahrer beim Beschleunigen auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und beschädigte mehrere Poller am Straßenrand. Der 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

