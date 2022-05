Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Motorroller-Fahrer bei Unfall leicht verletzt (16.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen". Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr mit einem 1-er BMW von der Klinikstraße kommend in einen Kreisverkehr ein und stieß mit dem 45-jährigen Rollerfahrer zusammen, der sich im Kreisverkehr befand und ihn in Richtung Schwenningen verlassen wollte. Dabei kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Ärztliche Hilfe musste er nicht in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell