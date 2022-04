Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: VW Golf gestohlen +++ Lenkräder, Airbags und Fahrzeugembleme entwendet +++ Lenkrad aus BMW gestohlen +++ Unbekannter zerkratzt Lack mehrerer Autos +++ Transporter verliert Steine - Unfall verursacht

Wiesbaden (ots)

1. VW Golf gestohlen - Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Walkmühltalanlagen, Sonntag, 10.04.2022, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 13.04.2022, 15.00 Uhr

(ps) Unbekannte Täter haben zwischen dem vergangenen Sonntagabend und Mittwochnachmittag einen Pkw in Höhe der Walkmühltalanlagen 24 entwendet. Nachdem die Diebe zunächst die Sicherheitseinrichtungen des am Fahrbahnrand geparkten VW Golf auf unbekannte Art und Weise überwunden hatten, entwendeten Sie den grauen Kompaktklassewagen komplett und flüchteten in unbekannte Richtung. Zuletzt war das Kennzeichen "WI-CH 999" am Fahrzeug angebracht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Mehrere Lenkräder, Airbags und Fahrzeugembleme ausgebaut und entwendet, Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Rüthstraße, Hasengartenstraße, Samstag, 09.04.2022, 12.00 Uhr bis Mittwoch, 13.04.2022, 20:30 Uhr

(ps) Gleich aus mehreren in Tiefgaragen geparkten Fahrzeugen im Bereich Wiesbaden Südost, entwendeten unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Samstagmittag und Mittwochabend Lenkräder, Airbags und zwei Fahrzeugembleme. Dabei gingen die auf Mercedes und BMW-Fahrzeuge fokussierten Täter immer gleich vor. Nachdem Sie sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der jeweiligen Tiefgarage verschafft hatten, traten die Täter an die Fahrzeuge heran und brachen die Schlösser der Fahrertüren auf. Aus dem so geöffneten Fahrzeug wurden bei allen betroffenen Fahrzeugen entweder der im Lenkrad befindliche Airbag, oder direkt das gesamte Lenkrad ausgebaut und entwendet. Bei zwei der sechs beschädigten Fahrzeuge wurden darüber hinaus noch die in der Front befindlichen Fahrzeugembleme ("Mercedes-Stern") ausgebaut und ebenfalls entwendet. Der dadurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

3. Unbekannter zerkratzt Lack mehrerer Autos, Wiesbaden, Nordost, Rothstraße, 13.04.2022, gg. 22.00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde in der Wiesbadener Rothstraße durch Vandalismus an geparkten Pkw ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro verursacht. Gegen 22.00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Lack von insgesamt sieben geparkten Autos. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen Mann Mitte 30 gehandelt haben. Er sei circa 175cm groß gewesen und habe dunkle Kleidung sowie eine dunkle Basecap getragen. Mitgeführt habe er zwei Jutebeutel. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

4. Transporter verliert Steine - Unfall verursacht, Wiesbaden-Frauenstein, A 66, Donnerstag, 14.04.2022, 11:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag verlor ein Transporter auf seiner Fahrt von Wiesbaden in Richtung Rheingau Teile seiner Ladung und verursachte damit einen nachfolgenden Unfall. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein grauer Sprinter oder Transporter mit Ladefläche die rechte Spur der A 66 in Richtung Rüdesheim. In Höhe Wiesbaden-Frauenstein verlor das Fahrzeug Teile seiner Ladung in Form von Steinen. Der Fahrzeugführer habe diese daraufhin teilweise wieder einsammeln können. Kurz darauf fuhr jedoch ein 61-Jähriger mit seinem BMW auf der besagten Spur und sei hierbei über einen zurückgebliebenen Stein gefahren. Dies habe zu einem Schaden im Bereich der Front geführt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiautobahnstation sucht Zeuginnen und Zeugen, die unter der (0611) 345-4140 Hinweise zu dem grauen Transporter / Sprinter geben können.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Freitag: B 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell