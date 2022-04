Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Einbrüche in direkter Nachbarschaft +++ Auseinandersetzung vor Paketshop +++ Einbrüche in Kellerabteile +++ Jugendliche bei Einbruch und Vandalismus beobachtet +++ Mehrere Unfälle mit Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft aufgebrochen, Wiesbaden, Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Sonntag, 10.04.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 11.04.2022, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in Kostheim in zwei Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft ein. Sowohl eine Terrassentür, als auch ein Zimmerfenster hebelten die Täter auf um sich so Zugänge zu den Räumlichkeiten der beiden Anwesen zu verschaffen. In den Häusern durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und flüchteten in unbekannte Richtung. Derzeit können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Der Gesamtschaden am Gebäude wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung vor Paketshop - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 12.04.2022, gg. 00.45 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag wurde in der Dotzheimer Straße eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen gemeldet, in deren Folge die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht. Gegen 00.45 Uhr sollen nach Zeugenangaben an einer Bushaltestelle nahe der Kreuzung Holzstraße zwei Gruppen Heranwachsender in Streit geraten sein. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sein es zum Austausch von Schlägen und dem Einsatz eines Reizgassprays gekommen. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten allesamt von der Örtlichkeit entfernt. Daher bittet das für die Ermittlungen zuständige Wiesbadener Haus des Jugendrechts Personen, die das Geschehen möglicherweise mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Einbrüche in Kellerabteile,

Wiesbaden, Dantestraße / Reuchlinstraße, Nacht zum 11.04.2022

(pa)In der Nacht zum Montag kam es in Wiesbaden zu zwei Fällen, in denen Diebe in Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern eingedrungen sind. Eine Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen nach zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr nachts in der Dantestraße. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrparteienhaus und brachten im Kellergeschoss insgesamt zehn Abteile auf. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine genaueren Informationen vor. Bei einer weiteren Tat, die sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Reuchlinstraße im Stadtteil Biebrich ereignete, wurden diverse Gegenstände - darunter ein Fahrrad, ein Fernsehgerät, eine Schub- sowie eine Sackkarre - aus zwei zuvor aufgebrochenen Kellerabteilen entwendet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 beim 4. Polizeirevier zu melden.

4. Jugendliche bei Einbruch und Vandalismus beobachtet, Wiesbaden, Georg-August-Straße, Sonntag, 10.04.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag versuchten zwei unbekannte Jugendliche in eine Schule in der Georg-August-Straße einzubrechen. Zuvor hatten sie das Gebäude mit Graffitis beschmiert. Gegen 15:00 Uhr vernahm der zuständige Hausmeister zwei Jugendliche auf dem Dach der Schule. Als er nach dem Rechten sehen wollte, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Erst im Nachgang konnten am Gebäudedach mehrere Aufbruchspuren und Sachbeschädigungen in Form von Graffitis festgestellt werden.

Die beiden männlichen Jugendlichen sollen etwa 15-17 Jahre alt gewesen sein. Einer habe dunkle kurze Haare gehabt. Er sei mit einem grünen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose mit schwarzen Streifen und einem Turnbeutel der Marke "Nike" bekleidet gewesen. Sein Begleiter habe dunkle Kleidung mit weißen Streifen und einen Turnbeutel ebenfalls von "Nike" getragen. Die Ermittler des Wiesbadener Haus des Jugendrechts nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fußgänger geht bei "Rot" über die Ampel und wird verletzt, Wiesbaden, Friedrichstraße, Montag, 11.04.2022, 15:30 Uhr

(wie) Am Montag überquerte ein Fußgänger trotz "Rot" zeigender Ampelanlage eine Straße in der Wiesbadener Innenstadt und wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 16-Jähriger überquerte an der Kirchgasse die Luisenstraße, obwohl die Fußgängerampel für ihn "Rot" anzeigte. Dies bemerkte ein 73-Jähriger mit seinem Auto zu spät, da die Apel für ihn "Grün" anzeigte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde.

6. Leichtverletzte Person bei Auffahrunfall, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Montag, 11.04.2022, 17:10 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall in Wiesbaden eine Person leicht verletzt. Eine 53-Jährige befuhr mit einem Audi den Konrad-Adenauer-Ring von der Schiersteiner Straße in Richtung Loreleiring. Als eine, vor ihr fahrende, 48-Jährige ihren Opel verkehrsbedingt abbremste, bemerkte die 53-Jährige dies zu spät und fuhr gegen das Heck des Opel. Bei der Kollision wurde die 48-Jährige leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf circa 3.500 EUR geschätzt.

Meldung der Autobahnpolizei:

Falscher Fahrstreifenwechsel führt zu schwerem Unfall auf der A66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Montag, 11.04.2022, 12:30 Uhr

(wie) Am Montagmittag verursachte eine Frau mit einem riskanten Fahrmanöver einen schweren Unfall auf der A66 bei Wiesbaden. Die 43-Jährige befuhr mit einem Audi die A 66 in Richtung Rüdesheim. Nach ersten Ermittlungen wechselte sie vor einen VW einer 40-Jährigen auf die Abbiegespur zur B 455 Richtung MZ-Kastel. Trotz durchgezogener Linie wollte sie dann noch weiter nach rechts auf die Abbiegespur zur B 455 Richtung Erbenheim wechseln. Da der Fahrbahnteiler schon zu nah war, soll die Frau stark abgebremst haben, um den dort verbotenen Fahrstreifenwechsel noch zu schaffen. Die nachfolgende 40-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen das Heck des Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi um 180 Grad gedreht und kam entgegengesetzt in der Abfahrt zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen sowie zwei Kinder im Audi verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 40.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611/345-4140 bei der Autobahnpolizei zu melden.

