POL-WI: Reizgas versprüht - Kneipengäste verletzt +++ Bei Einbruch in Kaufhaus Parfüm gestohlen +++ Motorrad entwendet +++ Pedelec gestohlen +++ Unfälle unter Alkoholeinfluss

1. Reizgas versprüht - Kneipengäste verletzt, Wiesbaden, Wagemannstraße, 11.04.2022, gg. 01.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag wurden in der Wiesbadener Wagemannstraße vier Personen durch versprühtes Reizgas verletzt. Ein 25-jähriger Mainzer war gegen 01.00 Uhr zu Fuß in der Wagemannstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben habe er eine Gruppe junger Männer dabei beobachtet, wie sie sich an der Außenbestuhlung eines dort ansässigen Lokals zu schaffen machten. Als er sie angesprochen habe, sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf einer aus der Gruppe mit einem Reizgasspray in Richtung des 25-Jährigen gesprüht habe, bevor die Gruppe in Richtung Goldgasse davongelaufen sei. Der Mainzer selbst erlitt nur eine leichte Augenreizung. Da die Reizgaswolke aber offenbar in eine angrenzende Kneipe zog, klagten kurz darauf drei Gäste über starke Atemwegsreizungen und Erbrechen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde wenig später im Bereich des Kranzplatzes eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren kontrolliert, die zu der durch den 25-Jährigen abgegebene Beschreibung passten. Die weiteren Ermittlungen hat das Wiesbadener Haus des Jugendrechts übernommen.

2. Bei Einbruch in Kaufhaus Parfüm gestohlen, Wiesbaden, Kirchgasse, 10.04.2022, gg. 07.30 Uhr

(pa)Am Sonntagmorgen wurde in der Wiesbadener Kirchgasse in ein Kaufhaus eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat gegen 07.30 Uhr. Unbekannte öffneten gewaltsam die Eingangstür des betroffenen Kaufhauses und begaben sich in die Parfümabteilung, aus der sie diverse Flaschen Parfüm entwendeten. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der an der Tür verursachte Schaden beträgt etwa das Achtfache. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

3. Motorrad entwendet,

Wiesbaden, Bierstadt, Limesstraße, 09.04.2022, 19.00 Uhr bis 10.04.2022, 21.00 Uhr

(pa)In Bierstadt haben Unbekannte von Samstag auf Sonntag ein Motorrad gestohlen. Der Eigentümer des Zweirads hatte seine weiß-orangene 125er KTM Duke am Fahrbahnrand der Limesstraße abgestellt, als jemand zwischen Samstag- und Sonntagabend das Lenkradschloss des Motorrads überwand und die KTM entwendete. Der Wert der gestohlenen Duke, die zuletzt das amtliche Kennzeichen "WI-FM 52" trug, beträgt etwa 3.500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Pedelec gestohlen,

Wiesbaden, Nordost, Philippsbergstraße, 09.04.2022, 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(pa)Am Samstag wurde in der Wiesbadener Philippsbergstraße ein hochwertiges Elektrofahrrad entwendet. Das schwarze Pedelec des Herstellers "Specialized" - Modell "Vado 5.0 NB" - stand zur Tatzeit in einem Innenhof und war durch ein Kettenschloss gesichert. Unbekannte begaben sich zwischen 10.00 Uhr vormittags und 19.00 Uhr am Abend in den Hof, knackten das Schloss und stahlen das etwa 4.000 Euro teure Rad. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2440.

5. Angetrunkene Frau überschlägt sich mit ihrem Auto, Wiesbaden, Boelckestraße (Kastel), Samstag, 09.04.2022, 01:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag überschlug sich eine angetrunkene Fahrerin mit ihrem Fahrzeug. Die 49-Jährige befuhr mit einem Renault die B 455 in Richtung Kastel. Kurz vor einer Ampelkreuzung im Baustellenbereich der Boelckestraße lenkte die Fahrerin zu früh ein, stürzte in die Baugrube und überschlug sich mit dem Auto. Hierbei bleib sie unverletzt, allerdings rochen die Polizeibeamten Alkohol in der Atemluft der Frau. Der folgende Test ergab ein Ergebnis von über 0,5 Promille. Somit mussten die Beamten den Führerschein sicherstellen und eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend durfte die 49-Jährige die Dienststelle verlassen. Am Renault entstand Sachschaden.

6. Betrunkener verursacht Unfall in Bierstadt, Wiesbaden, Rostocker Straße, Samstag, 09.04.2022, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Betrunkener Fahrer in Bierstadt von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Der 19-Jährige befuhr mit einem Peugeot die Straße "Wolfsfeld" und wollte in die Rostocker Straße abbiegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einem Fahnenmast. Da der Mann offensichtlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er von der Polizei festgenommen. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Danach wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Sachschaden wird auf 6.500 EUR geschätzt.

