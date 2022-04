Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Parkanlage beleidigt und bedroht +++ Betrüger nutzen Messenger-Dienst +++ Diebe und Einbrecher zugange +++ Fahrradfahrer bei Unfall verletzt +++ Berauschter Autofahrer nach Unfallflucht gefasst

Wiesbaden (ots)

1. In Parkanlage beleidigt und bedroht,

Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße, 06.04.2022, 22.55 Uhr,

(pl)Im Wellritztal Park wurden am Mittwochabend eine 44-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann von einem unbekannten Täter beleidigt und bedroht. Die beiden Geschädigten waren in den Abendstunden mit ihrem Hund gemeinsam in der Parkanlage unterwegs. Gegen 22.55 Uhr soll dann ein offensichtlich alkoholisierter Mann von einer Wiese auf sie zugekommen sein und die beiden beleidigt haben. Nach einem verbalen Austausch habe der Unbekannte ein Messer hervorgeholt und damit gedroht, dem Hund Gewalt anzutun. Als die Geschädigten daraufhin die Polizei verständigten, habe der dunkelgekleidete und sehr große Täter in Richtung einer Schule die Flucht ergriffen. Der Unbekannte soll einen dunklen Cowboy-Hut getragen und mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Betrüger nutzen Messenger-Dienst,

Wiesbaden, 06.04.2022,

(pl)Am Mittwoch haben Betrüger über einen weit verbreiteten Messengerdienst auf dem Smartphone Kontakt zu einer Frau aus Wiesbaden aufgenommen und Bargeld ergaunert. Die Betrüger nutzen die Kurznachrichten, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele Empfänger trotz der unbekannten Absender-Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies die Wiesbadenerin das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen.

3. Diebe entwenden Katalysatoren,

Wiesbaden-Delkenheim, Berta-Cramer-Ring, 05.04.2022, 18.00 Uhr bis 06.04.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohauses im Berta-Cramer-Ring in Delkenheim waren in der Nacht zum Mittwoch Katalysatorendiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden insgesamt 14 dort abgestellte Fahrzeuge. An den betroffenen Autos wurde jeweils der Katalysator abmontiert und entwendet, wodurch ein immenser Gesamtschaden entstand. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 05.04.2022, 16.00 Uhr bis 06.04.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Eine Kindertagesstätte in der Graf-von-Galen-Straße wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Tür in einen Raum des Gebäudes ein, kamen von dort aber nicht mehr weiter, so dass sie offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Autoaufbrecher machen Beute,

Wiesbaden, Alwinenstraße, Hasenspitz, 05.04.2022, 17.00 Uhr bis 06.04.2022, 07.50 Uhr,

(pl)In der Alwinenstraße und in der Straße "Hasenspitz" gerieten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zwei Autos ins Visier von Autoaufbrechern. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der beiden geparkten Wagen ein und schnappten sich die darin zurückgelassenen Gegenstände. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Sechs Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, 04.04.2022, 16.00 Uhr bis 06.04.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe eine Gartenkolonie im Bereich der Carl-von-Ossietzky-Straße aufgesucht und mindestens sechs Gartenlauben aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Täter jedoch offensichtlich leer aus und flüchteten ohne Beute. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. Mehrere Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Riederbergstraße, Adlerstraße, Röderstraße, 05.04.2022, 18.30 Uhr bis 06.04.2022, 15.30 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurden in der Wiesbadener Innenstadt mindestens fünf Fahrzeuge zerkratzt. In der Adlerstraße schlugen die Täter in der Nacht zum Mittwoch zu und beschädigten zwei dort geparkte Pkw. Auf ein in der Röderstraße abgestelltes Auto hatten es Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag abgesehen. Am Mittwoch waren die Vandalen zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Riederbergstraße unterwegs und zerkratzten dort zwei Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

8. Vorsicht Taschendiebe! Wiesbaden, 06.04.2022,

(pl)Ob in der Fußgängerzone, im Bekleidungsgeschäft, im Einkaufsmarkt, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Am Mittwoch wurden beim 1. Polizeirevier zwei Anzeigen wegen Taschendiebstahls erstattet. In einem Fall wurde einer Seniorin gegen 08.00 Uhr vor einem Fahrkartenautomaten in der Friedrichstraße der auf dem Boden abgelegte Rucksack gestohlen. Gegen 11.00 Uhr kam es dann in einem Eiscafé in der Bahnhofstraße zu dem zweiten Diebstahl. Ein Mann hatte dort seine Tasche auf dem Tisch abgelegt und diese für nur einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Bummeln durch die Stadt auf seine Wertsachen aufzupassen. Schnell ist die Handtasche in der Gaststätte oder beim Aufenthalt im Freien auf dem Tisch oder dem Boden abgelegt und verschwindet nur kurz aus dem Blickfeld. Oder aber die Tasche mit der Geldbörse hängt am Kinder- bzw. Einkaufswagen. Dies sind nur wenige Beispiele für Gelegenheiten, die sich die Langfinger zu Nutzen machen. Oftmals werden die Opfer aber auch konkret angesprochen oder durch absichtliches Anrempeln abgelenkt. In allen Fällen gilt: Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann. Weitere Informationen und wertvolle Tipps erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

9. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße 06.04.2022, 20.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Schwalbacher Straße verletzt. Der 18-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Schwalbacher Straße entlang, als er in Höhe der Hausnummer 50 auf das Heck eines auf dem Bus- und Fahrradstreifen stehenden Golf eines 21-jährigen Autofahrers auffuhr. Der Fahrradfahrer kam durch den Aufprall zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Autobahnpolizei

1. Berauschter Autofahrer nach Unfallflucht gefasst, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 06.04.2022, 16:55 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag floh ein betrunkener Autofahrer nach einem Verkehrsunfall bei Wiesbaden, wurde aber in Frankfurt gefasst. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem silbernen VW die A 66 in Richtung Frankfurt auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Erbenheim und Nordenstadt zog der VW plötzlich über alle Fahrspuren nach links, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und fuhr dann wieder nach rechts bis in die Außenschutzplanke. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt einfach fort. Zeugen informierten die Polizei. Während der Fahndung nach dem VW konnte dieser von einer Streife in Frankfurt angehalten und kontrolliert werden. Da der 36-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und er zudem illegale Drogen im Fahrzeug hatte, wurde er festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes und die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Der Sachschaden an PKW und den Schutzplanken wird auf circa 3.000 EUR geschätzt.

