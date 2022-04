Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Gartenhütten in Brand +++ Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen +++ Katalysator abmontiert und gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Gartenhütten in Brand,

Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, 05.04.2022, 03.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag standen auf einem Grundstück in der Schönaustraße an der Ecke zur Heinrich-Zille-Straße zwei Gartenhütten in Vollbrand. Von dem Feuer waren darüber hinaus auch noch umliegende Bäume betroffen. Die Flammen wurden gegen 03.15 Uhr bemerkt und von der Feuerwehr gelöscht. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Schönaustraße komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen, Wiesbaden, Trommlerweg, 03.04.2022, 14.00 Uhr bis 04.04.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag musste eine Autofahrerin in Wiesbaden die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Sonntagnachmittag im Trommlerweg abgestellt und die Handtasche im Fahrzeug liegen gelassen. Am nächsten Tag musste sie dann gegen 10.30 Uhr feststellen, dass Diebe in ihren Wagen eingedrungen waren und die Tasche entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, 02.04.2022, 19.00 Uhr bis 04.04.2022, 12.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Samstagabend und Montagmittag in der Schönaustraße in Schierstein auf den Katalysator eines dort abgestellten BMW abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell