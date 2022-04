POL-WI: Polizei kontrolliert anlässlich des landesweiten Aktionstages gegen illegale Kraftfahrzeugrennen und hat Raser, Poser und Tuner im Visier

Wiesbaden (ots) - 1. Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz am Faulbrunnenplatz, Wiesbaden, Bleichstraße, 08.04.2022, 09.20 Uhr bis 10.10 Uhr, (pl)Ein herrenloser Koffer sorgte am Freitagmorgen in der Bleichstraße in Wiesbaden für einen Polizeieinsatz. Der an einer Ecke des Faulbrunnenplatzes herumstehende ...

mehr