POL-KN: (Spaichingen /Lkr. Tuttlingen) 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall (16.05.2022)

Spaichingen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, im Einmündungsbereich der Hauptstraße, Bundesstraße 14, und einem Nebenarm der Hauptstraße ereignet hat. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Audi A6 die Hauptstraße von Aldingen herkommend in Richtung Balgheim. Zur gleichen Zeit war eine 33-jährige Fahrerin eines VW Passat auf dem Nebenarm der Hauptstraße unterwegs und bog nach links in Richtung Balgheim in die Hauptstraße ein. Die Ampel zeigte in ihre Fahrtrichtung Grün und für die Fahrtrichtung des Audi-Fahrers Rot. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden an dem Audi und dem VW auf je rund 5.000 Euro.

