Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (16.05.2022)

Hüfingen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montag gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 171 zwischen Wutach-Ewatingen und Mundelfingen. Ein 34-jähriger Honda VFR Fahrer fuhr in einer Motorradgruppe. In einer Rechtskurve stieg plötzlich ein größerer Vogel vor ihm auf, dem der Fahrer auswich. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen eine linksseitige Leitplanke. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Den Schaden an der Leitplanke bezifferte die Polizei auf rund 500 Euro.

