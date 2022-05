Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Golf beschädigt - Zeugen gesucht (13.05.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf, die sich am Freitag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in der Bergstraße ereignet hat. Das betroffene Auto, das auf Höhe der Hausnummer 40 abgestellt war, wurde an der Motorhaube, Fahrertür sowie an der hinteren Tür der Beifahrerseite zerkratzt. Ebenso weist die Beifahrertür eine Eindellung auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Sulz (Tel. 07454 927-46) entgegen.

