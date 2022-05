Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen

Lkr. Konstanz) 62-jährige Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer (14.05.2022)

Steißlingen (ots)

Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr ist es in der Gartenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden ist. Diese wurde bewusstlos neben ihren Pedelec von einer Passantin aufgefunden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr die 62-Jährige mit ihrem Pedelec der Marke Kalkhof die Gartenstraße in Richtung Bergstraße. Hierbei prallte die Frau auf Höhe Anwesen Gartenstraße 11 mit dem Vorderrad gegen einen Randstein und kippte mit dem Fahrrad auf den Gehweg. Durch den Sturz wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 62-Jährige in eine Klinik. Am Pedelec entstand lediglich ein geringer Schaden. Ein Helm wurde von der Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt nicht getragen. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733 9960-0 entgegen.

