Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen

Lkr. Konstanz) Kind verletzt sich bei Sturz vom Fahrrad (14.05.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein 12-jähriger Junge hat am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße leichte Verletzungen erlitten und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Junge verlor zwischen Espasingen und Ludwigshafen, unmittelbar vor dem Ortseingang Ludwigshafen, die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte auf Höhe der Einmündung zur Straße "Sommerhalde" gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellte die Beamten leider fest, dass die Bremsen am Fahrrad nicht richtig funktionierten und der junge Radfahrer auch keinen Helm trug. Am Freizeitrad des Jungen entstand durch den Sturz kein Sachschaden.

