Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen

Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt (15.05.2022)

Eigeltingen (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 6119 zwischen Honstetten und Eigeltingen schwerer verletzt worden. Eine 25-jährige Bikerin einer Triumph Bonneville fuhr auf der K6119 von Eckartsbrunn kommend in Richtung Eigeltingen. Im dortigen Kurvenbereich kommt die junge Frau aus nicht bekannten Gründen zu Fall und rutschte mit der Triumph rechtsseitig von der Fahrbahn. Hierbei prallte die 25-Jährige mit zwei Verkehrsschildern zusammen und verletzte sich schwerer. Ein Rettungswagen brachte die Zweiradfahrerin in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

