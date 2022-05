Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen

Lkr. Konstanz) Exhibitionist entblößt sich vor einer Bäckerei - Polizei sucht Zeugen (15.05.2022)

Rielasingen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Sonntagmorgen, gegen 5.45 Uhr, auf dem vor einer Bäckerei in der Hauptstraße gegenüber einer dortigen Angestellten entblößt hat. Wie bislang bekannt, stand der Unbekannte mit heruntergelassener Hose auf dem Gehweg und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der Polizei liegt zu dem unbekannten Mann folgende Beschreibung vor: ca. 30 -35 Jahre alt, normale Statur, bis ca. 168 Zentimeter groß, dunkel beziehungsweise mittelblonde Haare mit vollem Bart. Bekleidet war der Mann mit einem hellen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose. Der Unbekannte soll mit hiesigen Dialekt gesprochen haben. Personen, denen der Mann in der Hauptstraße in Rielasingen aufgefallen ist, oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, unter Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell