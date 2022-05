Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Lkr. Konstanz) 5.500 Euro Sachschaden bei Unfall (15.05.2022)

Engen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagabend im Einmündungsbereich der Hegaustraße und der Schillerstraße passiert ist. Ein 41-jähriger Mann war mit einem weißen Ford Kuga auf der Schillerstraße in Richtung Hegaustraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hegaustraße kam es zur Kollision des Ford Kuga mit einem auf der Hegaustraße fahrenden blauen Ford Fiesta eines 42 Jahre alten Mannes Zum Unfallzeitpunkt war die an der Kreuzung installierte Ampelanlage in Betrieb. Beide Unfallbeteiligte gaben gegenüber den Beamten an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung die Farbe Grün anzeigte, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen. Den am Ford Kuga entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 3.500 Euro und den am Ford Fiesta auf ungefähr 2.000 Euro.

