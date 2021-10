Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 10.10.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl an PKW ++ Diebstahl aus PKW ++ Diebstahl von Kupfer ++ Diebstahl eines Pedelec ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Auffinden von Betäubungsmittel

Emden - Diebstahl an PKW

Emden - Am Freitag, den 08.10.2021 stellte die Geschädigte eines PKW Mercedes fest, dass in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr beide Außenspiegel und das Mercedes - Emblem von dem PKW entwendet wurden. Der PKW war zuvor in der Wilhelm-Leuschner-Straße ordnungsgemäß geparkt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Rhauderfehn - Diebstahl aus PKW

Rhauderfehn - Unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit vom 08.10.2021 um 20:30 bis 09.10.2021 um 09:45 Uhr Zutritt in einen in der 1. Südwieke abgestellten PKW Mercedes Sprinter. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere hochwertige Werkzeuge sowie ein Laptop entwendet. Eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zur Täterfindung dauern an.

Weener - Diebstahl von Kupfer

Weener - In der Zeit von Freitag, den 08.10.2021 um 22:00 Uhr, bis Samstag, den 09.10.2021 um 05:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter*innen in der Straße Am Park eine Regenrinne aus Kupfer sowie ein Kupferfallrohr. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Emden - Diebstahl eines Pedelec

Emden - In der Zeit vom 09.10.2021 um 18:00 Uhr bis 10.10.2021 um 02:30 Uhr wurde ein in der Brückstraße verschlossen abgestelltes Damen - Pedelec der Marke "Victoria" in dunkelroter Farbe entwendet. Auf dem Gepäckträger sei ein auffällig brauner, rattan-geflochtener Hundekorb befestigt gewesen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet.

Zeugen oder Hinweisgeber, die zu den oben aufgeführten Diebstählen Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Weener - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Auffinden von Betäubungsmittel

Weener - In der Nacht zum Sonntag, den 10.10.2021 um 00:20 Uhr wurde der Führer eines PKW in der Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich bei dem 28-jährigen aus der Slowakei stammenden Fahrzeugführer der Verdacht, dass dieser das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein vorheriger Drogenkonsum wurde eingeräumt, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurden bei dem Fahrzeugführer mehrere Betäubungsmittel aufgefunden. Diese habe er in den Niederlanden erworben. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen den Fahrzeugführer ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

