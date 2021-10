Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 09.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung ++ Entsorgen von Altreifen ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) ++ Fahren unter Alkoholbeeinflussung ++

Jemgum - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 07.10.2021, 15:45 Uhr bis zum 08.10.2021, 07:00 Uhr auf dem Schulhof der Carl-Goerdeler-Schule eine massive Tischtennisplatte, indem Betonteile der Platte herausgerissen wurden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Jemgum unter der Telefonnummer 04958/910420 in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Am 08.10.2021 wurden die Kollegen der Polizeistation Rhauderfehn in einen Feldweg im Schaftrift gerufen. Dort entsorgten unbekannte Täter in der Zeit vom 07.10.2021, 10:00 Uhr bis zum 08.10.2021, 10:50 Uhr etwa 150 bis 200 Altreifen. Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rhauderfehn unter der Telefonnummer 04952/9230 in Verbindung zu setzen.

Leer - Am 08.10.2021 gegen 17:00 Uhr befuhr 28-jähriger Mann aus Elmshorn mit seinem Pkw die Reimerstraße in Leer. Bei einer Kontrolle bei ihm wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten eine Beeinflussung von Drogen festgestellt. Zudem wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet nun ein Straf- und ein Ordnungswidrikeitenverfahren.

Moormerland - Am 08.10.2021 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Moormerland die Rudolf-Eucken Straße mit einem Pkw. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Leer - Am 09.10.2021 gegen 01:50 Uhr wurde in der Augustenstraße ein Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Leer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war der mitgeführte Pkw nicht zugelassen und es waren falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Am 09.10.2021 gegen 02:25 Uhr wird ein Pkw in der Graf-Erhard-Straße in Leer kontrolliert. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer aus Leer wird eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Zudem wird eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Es werden Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-923 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell