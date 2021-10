Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Leere Gasflaschen entwendet++Werkzeug aus Neubau entwendet++Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Bunde - Leere Gasflaschen entwendet

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde kam es in dem Zeitraum vom 30.09.2021 bis zum 03.10.2021 zu einem Diebstahl von Gasflaschen in der Mühlenstraße. Bisher unbekannte Täter entwendeten insgesamt 10 leere Gasflaschen der Hersteller "Westfalen" und "Hoyer" von einem Geschäftsgrundstück. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Bunde - Werkzeug aus Neubau entwendet

In der Nacht vom 05.10.2021 auf den 06.10.2021 kam es im Achterweg zu einem Einbruchdiebstahl in einen Neubau. Bisher unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigem Ermittlungsstand durch eine Terrassentür Zugang zu dem Haus, welches unbewohnt ist und sich derzeit im Innenausbau befindet. Aus einem Raum wurden diverse Werkzeuge, ein Baustellenradio, ein Winkelschleifer, eine Kappsäge, zwei Schleifmaschinen und ein Staubsauger entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 07.10.2021 wurde der Fahrer eines Pkw VW gegen 00:05 Uhr durch die Polizei Leer in der Heisfelder Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Mann aus Rhauderfehn unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 05.10.2021 kam es in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz einer Berufsschule am Steinweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten VW Touran am hinteren linken Kotflügel und der hinteren linken Radkappe. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Gestern kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und dem Fahrer eines Hofladers. Ein 80-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Hoflader die Straße Nannbarg und wollte an der Einmündung Patersweg nach links abbieben. Hierbei übersah er einen 58-jährigen Motorradfahrer aus Rhauderfehn, welcher den Patersweg in Richtung Glansdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Moormerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Abend kam es innerhalb kürzester Zeit zu zwei Verkehrsunfällen an der Kreuzung Dr.-Warsing-Straße/ Jann-Berghaus-Straße. Der erste Unfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr. Ein 19-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit einem VW-Transporter die Hemme-Janssen-Straße in Richtung Jann-Berghaus-Straße. Kurz vor der Kreuzung Dr.-Warsing-Straße rutschte der Mann mit dem Fuß vom Gas- unter das Bremspedal und konnte nicht mehr bremsen. In Folge dessen überfuhr er ein Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Pkw VW Passat einer 51-jährigen Frau aus Moormerland, welche die Dr.-Warsing-Straße in Richtung Alte Landstraße befuhr. Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme vor Ort durch die Polizei Moormerland kam es gegen 19:51 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau aus Moormerland befuhr mit einem Pkw Mitsubishi die Jann-Berghaus-Straße in Richtung Dr.-Warsing-Straße und streifte kurz vor dem Kreuzungsbereich einen in einer rechtseitigen Parkbucht abgestellten Pkw BMW. Anschließend durchfuhr sie die mit Warnleuchten abgesicherte Unfallstelle und kollidierte hier mit dem VW Transporter des 19-Jährigen. Die Frau wollte ihren Pkw zurücksetzen, wurde daran aber von den vor Ort bereits anwesenden Polizeibeamten gehindert. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 44-Jährigen wurde festgestellt, dass diese stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, an dem Pkw entstand Sachschaden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

