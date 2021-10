POL-LER: Pressemittelung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.10.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Fahren unter Drogeneinfluss, ohne Versicherungsschutz, Widerstand gegen Polizeibeamte, Gefangenenbefreiung++Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades++Falscher Wasserwerker++Verkehrsunfallfluchten(2)++Diebstahl aus Pkw++Warnhinweis++

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss, ohne Versicherungsschutz, Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 04.10.2021 kontrollierte die Polizei in Leer gegen 22:30 Uhr den Fahrer eines E-Scooters in der Mühlenstraße. Bei der Kontrolle des 18-jährigen Mannes aus Leer stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann gab an, erst vor wenigen Stunden Marihuana konsumiert zu haben. Zur Entnahme einer Blutprobe sollte der Leeraner zur Polizeidienststelle verbracht werden. Hierauf reagierte er aggressiv und versuchte zu flüchten. Als die eingesetzten Polizisten ihn am Arm ergriffen schlug und ruderte er mit den Armen um sich. Erst durch einfache körperliche Gewalt konnte der Mann am Boden fixiert und beruhigt werden. Ein zufällig eintreffender Verwandter des 18-Jährigen versuchte diesen zu befreien und stieß die eingesetzten Polizisten zur Seite. Daraufhin versuchte der 18-Jährige erneut zu flüchten. Erst bei Eintreffen weiterer Polizeibeamte beruhigte sich die Situation vor Ort und der Leeraner konnte zur Polizeidienststelle verbracht werden. Hier wurde er nach der Entnahme einer Blutprobe entlassen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Auch gegen seinen 19-jährigen Verwandten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Die Polizei in Rhauderfehn sucht den Eigentümer eines weißen Damenrades der Marke Kreidler. Am 01.10.2021 wurde ein 28-jähriger Mann auf der Papenburger Straße im Bereich Westoverledingen mit dem Fahrrad angetroffen. Dieser gab auf Nachfrage zu, das Fahrrad entwendet zu haben. Die Polizei bittet den Eigentümer um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Rhauderfehn. (siehe Bildmaterial)

Westoverledingen/Ihrhove - Falscher Wasserwerker

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:00 Uhr in der Denkmalstraße zu einem Diebstahl von hochwertigem Schmuck. Unter dem Vorwand, aufgrund eines angeblichen Rohrbruches die Wasserleitungen messen zu wollen, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt in das Haus einer älteren Dame. Hier begab sich der Mann mit der Dame in den Hauswirtschaftsraum und verwickelte sie in ein Gespräch, während sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weiterer Täter in das Haus begab und aus einem Schlafzimmer Schmuck entwendete. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin: - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Fragen Sie potenzielle "Wasserwerker" oder auch andere angebliche Mitarbeiter von Firmen nach ihrem Ausweis sowie dem Ausweis zur Firma/Betrieb. Bieten Sie an, in der Firma anzurufen und zu erfragen, ob der Mitarbeiter auch wirklich von der Firma beauftragt wurde! - Bitten Sie Nachbarn um Unterstützung und rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei!

Hesel - Verkehrsunfallfluchten

Am 03.10.2021, um 23.25 Uhr, befuhr ein PKW die Leeraner Straße aus Richtung Leer kommend in Richtung Aurich. In Höhe der Leeraner Straße 9 kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Werbeträger und anschließend noch gegen ein Verkehrszeichen und einen Poller. Der Unfallverursacher entfernte sich sofort nach dem Verkehrsunfall von der Unfallstelle. Der PKW des Verursachers dürfte nicht unerheblich beschädigt worden sein. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Hesel. (siehe Bildmaterial)

Am 03.10.2021, um 21.05 Uhr, fuhr ein weißer VW Passat mit Auricher Städtekennung aus der Fabrikswieke heraus und übersah hierbei einen Pedelecfahrer, der den Radweg der Hauptstraße in Richtung Neukamperfehn befahren hatte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der 16-jährige Pedelecfahrer aus Hesel stürzte. Er blieb unverletzt, an seinem Pedelec entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer des VW Passat entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Hesel.

Bunde - Schwerer Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 04.10.2021, 19:00 Uhr bis zum 05.10.2021, 07:10 Uhr kam es an der Weenerstraße zu einem schweren Diebstahl aus einem Pkw Opel, bei welchem unbekannte Täter die Seitenscheibe einschlugen und das in der Mittelkonsole befindliche Portemonnaie einer 62-jährigen Bunderin entwendeten. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bunde oder Weener in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass keine Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen zurückgelassen werden sollten.

Warnhinweis

Die Polizei weist daraufhin, dass es nach wie vor zu Betrugstaten durch Anrufe von angeblichen Polizeibeamten und durch sogenannte Schockanrufe kommt. Beide Tatformen zielen darauf ab, Menschen zu verunsichern und in Panik und Angst zu versetzen. Bei der Variante, bei welcher sich Betrugstäter als Polizeibeamte ausgeben, wird dem Angerufenen vorgegaukelt, dass er sich selber in der Gefahr befindet, Opfer eines Einbruches oder Überfalles zu werden. In diesem Fall versuchen die Täter die Opfer dazu zu bewegen, Wertsachen und Barmittel zusammenzusuchen, am besten auch noch Geld von der Bank zu holen und diese im Anschluss an fremde Personen zu übergeben, die vorgeblich verdeckte Ermittler sein sollen. Bei den sogenannten Schockanrufen wird den Opfern von angeblichen Amtspersonen suggeriert, dass eine nahestehende Person einen schweren Unfall mit Todesfolge verursacht hätte und nur gegen eine mindestens vierstellige oder höhere Kaution entlassen werden könnte, oder aber ansonsten umgehend in das Gefängnis müsste. In beiden Fällen wird mit der Angst und der Sorge von Menschen gespielt. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Anrufe dieser Art nicht von der Polizei durchgeführt werden. Weder stellt die Polizei Wertsachen aus gefahrenabwehrenden Gründen bei potentiellen Geschädigten sicher, noch fordert sie Kautionen nach schweren Unfällen. Mitbürger*innen die einen solchen Anruf erhalten, sollten diesen umgehend beenden. Geben Sie keine Wertsachen an fremde Menschen heraus. Die Polizei bittet darum besonders ältere Familienmitglieder über diese Betrugstaten zu unterrichten.

