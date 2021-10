Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug, Beleidigung und Ladendiebstahl++Pkw-Scheibe eingeschlagen++Verkehrsunfallflucht - betrunkenen Fahrer ermittelt++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!++Verkehrsunfall mit Radfahrer++

Emden - Betrug, Beleidigung und Ladendiebstahl

Emden - Am gestrigen Sonntag sorgte ein 52-jähriger Mann aus Emden gleich mehrmals für Polizeieinsätze. Gegen 11:30 Uhr fiel der Mann als Gast in einem Café in der Straße "Am Stadtgarten" auf, da er einen Kaffee bestellte ohne diesen bezahlen zu können. Stattdessen pöbelte er laut und beleidigte eine Mitarbeiterin des Cafés, als diese ihn auf das Fehlverhalten angesprochen hatte. Gegen 23:10 Uhr fiel der Mann dann erneut in einer Tankstelle in der Petkumer Straße auf. Hier entwendete er zunächst drei Dosen eines Energy-Getränks und kehrte kurze Zeit später wieder in die Tankstelle zurück. Nachdem der 52-Jährige die erste Getränkedose geleert hatte stellte er fest, dass das Getränk nicht nach seinem Geschmack war. Darauf wollte er die zwei anderen entwendeten Dosen zurückbringen. Die Polizei in Emden hat mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Weener - Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Schulpad zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw der Marke Dacia. Bisher unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr die hintere Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so an eine Damenhandtasche mit geringwertigem Inhalt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände, Rucksäcke oder Taschen im Auto zurück zu lassen.

Leer - Verkehrsunfallflucht - betrunkenen Fahrer ermittelt!

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 05:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Deichstraße in Leer. Ein 28-jähriger Mann aus Papenburg befuhr mit einem Pkw VW die Deichstraße in Richtung Leer, hinter ihm fuhr eine 20-jährige Frau aus Großefehn mit einem Pkw BMW. In Höhe der Einmündung zum Windelkampsweg stoppte der Mann seinen Pkw aus unbekannten Gründen und fuhr rückwärts. Dabei stieß er gegen den hinter ihm wartenden Pkw BMW und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug in Richtung Autobahn. Bei dem Zusammenstoß verlor er das hintere Kennzeichen seines Autos, sodass er nach einer Halterfeststellung durch die Polizei in Papenburg an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hesel - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am 03.10.2021 kam es auf der Stikelkamper Straße gegen 13:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Frau aus Schwerinsdorf befuhr mit ihrem Pkw Dacia die Stikelkamper Straße aus Neukamperfehn kommend in Richtung Hesel. In Höhe der Grepelstraße kam der Frau ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem vermutlich grauen Pkw entgegen und geriet auf die Fahrspur der 20-Jährigen. Diese wich mit ihrem Pkw nach rechts auf den Grünstreifen aus, dieser geriet ins Schleudern und kam in einem gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Hesel bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Bereits am 01.10.2021 kam es gegen 13:00 auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Emden wollte während der Grünphase der Ampel mit seinem Fahrrad die Auricher Straße aus Richtung Schützenstraße kommend überqueren. Hierbei wurde er frontal von dem Pkw Skoda einer 50-jährigen Frau aus Emden erfasst, welche die Auricher Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei in Emden sucht Zeugen des Unfalles und bittet um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell