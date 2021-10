Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 03..10.2021

Leer (ots)

++Gefährliche Körperverletzung++Diebstahl aus Pkw++Festnahme nach Diebstahlsversuch++Wohnungseinbruch++Wohnung verwüstet++Verkehrsunfall infolge Trunkenheit++Schwerer Verkehrsunfall++Verkehrsunfallflucht++Bootsunfall++

Gefährliche Körperverletzung -Zeugen gesucht-

Leer - Bereits am späten Freitagnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr in der Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Das 22-jährige Opfer aus dem Bereich Rhauderfehn wurde durch mehrere männliche Personen geschlagen. Das Opfer wurde hierdurch verletzt, eine notärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der genaue Tatort ist zurzeit nicht bekannt, da das Opfer nicht ortskundig war.

Diebstahl aus Pkw

Rhauderfehn - In der Tatzeit von Donnerstag bis Samstagnachmittag wurde in der Johannes-Brockmann-Straße aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Audi eine Geldbörse aus der Beifahrertür entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben wichtigen Dokumenten Bargeld im zweistelligen Eurobereich.

Festnahme nach Diebstahlsversuch

Leer - Am Samstagabend meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Augustenstraße gegen 20:40 Uhr der Polizei, dass sie aus einer leerstehenden Wohnung heraus Flexgeräusche wahrnehmen. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes konnten die Beamten tatsächlich eine männliche Person feststellen, die versuchte, mittels einer Flex ein Heizungsrohr durchzusägen. Der festgenommene 42-jährige Mann aus dem Bereich Weener gab hierzu an, die Kupferleitungen stehlen zu wollen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten zudem fest, dass gegen die Person ein Haftbefehl besteht. Dieser wurde nach Aufnahme des Sachverhaltes einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Wohnungseinbruch

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten bisher unbekannte Täter eine Terrassentür bei einem Reihenhaus in der Straße Gleiwitzer Hof auf und entwendeten anschließend aus der Wohnung eine relativ geringe Summe an Bargeld.

Wohnung verwüstet

Ostrhauderfehn - Im Verlauf des Samstages drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Freitagstraße-Nord ein und durchsuchten diese augenscheinlich nach Wertgegenständen. Hierbei verwüsteten sie die Wohnung nahmen einige Gegenstände mit. Eine genaue Aufstellung liegt noch nicht vor.

Verkehrsunfall infolge starker Trunkenheit

Rhede - Am späten Samstagabend wurde der Leitstelle Wittmund gegen 23:20 Uhr ein augenscheinlich stark angetrunkener Lkw-Fahrer mitgeteilt, der auf der A31 im Bereich Rhede mehrfach die Leitplanken auf beiden Seiten der Bahn Richtung Leer beschädigt hatte. Die Beamten der Autobahnpolizei konnten den Lkw noch auf der Autobahn im Bereich Rhede anhalten. Hierbei fuhr der Lkw-Fahrer in die Außenschutzplanke. Der 46-jährige ukrainische Fahrer war derart stark alkoholisiert, dass dieser sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Er wurde der Polizei in Leer zur Ausnüchterung zugeführt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der auf eine polnische Firma zugelassene Lkw wurde von der Autobahn auf den nächstgelegenen Autobahnparkplatz gefahren. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Autobahnpolizei Leer geführt.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Moormerland - Samstagmittag ist es gegen 13 Uhr in Terborg an der Kreuzung der Kreisstraße 1 (Schöpfwerkstraße) und der Landesstraße 2 (Rorichumer Straße) zu einen schweren Unfall gekommen. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Oldersum/Emden fahren. Beim Abbiegen übersah dieser einen aus Richtung Oldersum kommenden 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der junge Mann wurde schwerverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Emden - Am Samstag wurde in der Zeit von 13 bis 20 Uhr ein in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellter VW Transporter durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Segelschiff beschädigt mehrere Sportboote

Borkum - Ein größeres Segelschiff (3-Master) beschädigte am Samstagabend infolge eines technischen Defektes im Borkumer Hafen mehrere Sportboote und den dortigen Steg. Das Segelschiff war infolge des technischen Defektes nicht mehr steuerbar und wurde gegen die Sportboote gedrückt. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden, die Wasserschutzpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

