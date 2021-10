Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Hahns++

Jemgum/Critzum- Diebstahl eines Hahns

In der Zeit vom 03.10.2021, 20:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 06:00 Uhr wurde aus einem verschlossenen Gehege eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Wiesenstraße ein schwarzbunter Hahn durch unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Tieres geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgender Rufnummer:

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell