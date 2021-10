POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.10.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer/Emden - Diebstahl aus Handtasche in zwei Fällen Am 07.10.2021 kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr in einem Textilwarenhandel an der Georgstraße zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Damenhandtasche. Eine 66-jährige Leeranerin legte ihre Handtasche in einen mitgeführten Einkaufwagen und probierte ein Stück Oberbekleidung an. Zu diesem Zweck zog sie ihre eigene Jacke aus und legte diese über die Handtasche in den Wagen. Als sie ihre Jacke wieder anzog, stellte sie fest, dass die zuvor verschlossene Handtasche geöffnet und die ursprünglich dort befindliche Geldbörse entwendet worden war. Der Geschädigten entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zu einem ähnlichen Fall kam es im Verlauf des gleichen Tages gegen 15:45 Uhr in Emden, wo sich ebenfalls der Diebstahl einer Geldbörse aus einen Handtasche in einem Textilwarenhandel an der Fritz-Reuter-Straße zutrug. Eine 75-jährige Emderin befand sich zum Einkaufen in dem Ladenlokal und stellte an der Kasse fest, dass ihr ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war. In beiden Fällen sind den Geschädigten keine verdächtigen Personen aufgefallen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Beim Einkaufen auf erhöhte Sicherheit der Wertsachen zu achten ist. Es wird empfohlen, Geldbörsen nicht griffbereit im oberen, leicht zugänglichen Bereich der Tasche zu lagern, sondern innere Fächer, bestenfalls mit Reißverschluss, zur Aufbewahrung zu nutzen.

Emden - Diebstahl eines Rucksacks

Am 07.10.2021 kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Alten Markt zu einem Vorfall bei welchem ein unbekannter Täter den Rucksack einer 82-jährigen Emderin entwendete. Die Geschädigte, die zuvor bei einem nahegelegenen Geldinstitut Bargeld abgehoben hatte, verstaute ihre Wertsachen und das Geld in einem Rucksack, welchen sie in eine Fahrradtasche verstaute. Kurz darauf wurde die Emderin von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen und um eine Wegbeschreibung gebeten. Nach dem die Geschädigte ihren Weg fortgesetzt hatte, stellte sie fest, dass der in der Fahrradtasche verstaute Rucksack mit allen persönlichen Wertsachen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit während des Gespräches entwendet worden war. Die Beschreibung des Mannes, welche die Dame zum Gespräch anhielt wird als 190 cm groß und schlank beschrieben. Die Person soll um die 50 Jahre alt sein und dunkle Bekleidung getragen haben. Zudem sprach der dunkelhaarige Mann Deutsch mit nicht näher beschriebener Mundart. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Bedrohung mit anschließendem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Am 07.10.2021 kam es gegen 06:24 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Heisfelder Straße zu einem Vorfall bei welchem ein minderjähriger Leeraner die Mitarbeiterinnen des dortigen Unternehmens belästigte und anschließend in den Geschäftsräumlichkeiten randalierte. Zudem bedrohte er die beiden Opfer im Alter von 54 und 55 Jahren mit einem empfindlichen Übel. Zeugen kamen den Angestellten vor Ort zu Hilfe und hielten den renitenten Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Verursacher wurde von den Einsatzkräften übernommen und sollte zwecks Verbringung zum Streifenwagen verbracht werden, wobei diese um sich trat und dabei einen Einsatzbeamten in den Bauch trat. Im weiteren Verlauf konnte der jungen Mann zur Dienststelle nach Leer verbracht werden, wo ihm durch zuständige Ordnungsbehörden ärztlich psychologische Betreuung verschafft wurde. Der Jugendliche muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am gestrigen Tag erhielt die Polizei in Emden gegen 16:10 Uhr einen Hinweis auf einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in der Fritz-Reuter-Straße. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes beobachtet, welcher in seinem Pkw Honda aus einer Wodka-Flasche trank und anschließend in auffälliger Fahrweise in Richtung Flugplatz fuhr. Durch Einsatzkräfte der Polizei konnte auf dem Supermarktparkplatz in der Fritz-Reuter-Straße ein 72-jähriger Emder als Führer des Pkw Honda festgestellt werden. Dieser war zwischenzeitlich vom Flugplatz zurück auf den Parkplatz gefahren. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes wurde festgestellt, dass dieser stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 08.10.2021 kam es gegen 07:35 Uhr auf der Straße Hohe Loga zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein alleinbeteiligter Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW in Fahrtrichtung Mittelweg nach rechts von Fahrbahn abkam und eine dortige Leitplanke touchierte. Dabei drehte sich das Fahrzeug und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zu Stehen. Der verantwortliche Fahrzeugführer entstieg dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei Leer hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Leeraner Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 08.10.2021 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Weenerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht in Richtung Bunde, bei welcher ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw im dortigen Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache eine Bremsung einleitete. Ein dahinter befindlicher 21-jähriger Fahrer eines Pkw VW aus Weener konnte hinter dem Lkw nicht zum Anhalten kommen und fuhr auf den Lkw auf. Trotz des Aufpralles entfernte sich der Lkw-Fahrer, ohne sich um dem Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten weißen Lkw mit Sattelauflieger und Kennung OHZ haben, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

