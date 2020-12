Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung an Grundschule

SundernSundern (ots)

Unbekannte Täter trieben am Wochenende ihr Unwesen auf einem Grundschulgelände an der Grünewaldstraße. Die Vandalen beschädigten zwei Eingangstüren indem sie die Verglasung einschlugen und einen Türgriff abrissen. Zudem rissen sie eine Verteilerdose ab. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell