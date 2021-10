Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall unter Alkoholeinfluss

Adelheidsdorf (ots)

Ein 58-jähriger aus Adelheidsdorf hat am Samstagmorgen auf der Hauptstraße in Großmoor mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall verursacht. Aus zunächst unbekannter Ursache war der 58-jährige von der Straße abgekommen und auf einen geparkten Pkw aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille fest. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10000EUR.

