Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus

Winsen/Aller (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangen im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag durch Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus der Familie, welche sich zur Tatzeit im Urlaub befunden hat. Das Haus in der Straße Am Bruchfeld wurde von den Täter durchsucht und letztlich mit Diebesgut in unbekannter Höhe wieder verlassen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Celle entgegen (05141-2770).

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell