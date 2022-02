Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche in Gartenparzellen

Karlsruhe (ots)

In mehreren Kleingärten in Karlsruhe-Durlach haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Gartenhütten aufgehebelt und durchsucht.

Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich mit einem Schraubenzieher Zutritt zu den Gartenhütten. Noch gibt es keine Hinweise zu den Einbrechern. Die Ermittlungen zu den entwendeten Wertgegenständen und dem Gesamtschaden dauern noch an.

Marvin Landes, Pressestelle

