Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten-Bruchsal - Peugeot-Fahrer gefährdet den Straßenverkehr und beleidigt andere Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein junger Mann soll am Sonntag gegen 10:40 Uhr einen anderen Autofahrer mit seinem roten Peugeot mehrfach überholt, ausgebremst und anschließend beleidigt haben.

Der bislang unbekannte Peugeot-Fahrer soll zunächst von Bretten kommend zwischen Helmsheim und Heidelsheim einen Pkw überholt haben. Aufgrund des Überholmanövers musste der 30-jährige Hyundai-Fahrer im Gegenverkehr stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Als er dann von Helmsheim in Richtung Bretten weiterfuhr, fiel ihm der rote Peugeot erneut auf. Nach Angaben des Hyundai-Fahrers überholte der junge Mann ihn und bremste ihn in Folge mehrfach abrupt aus. Die Beteiligten setzten die Fahrt bis Gondelsheim fort. An der Einmündung zur Brettener Straße stand der junge Fahrer auf der Linksabbiegespur an der Ampel. Als die Fahrzeuginsassen der Hyundai vorbeifuhren zeigte der junge Mann ihnen den ausgestreckten Mittelfinger. Im Anschluss wendete der Peugeot-Fahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Bruchsal fort.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Fahrer des roten Peugeot soll zwischen 20-25 Jahre alt sein, eine große, schlanke Statur sowie kurze blonde Haare haben. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder durch die Fahrweise selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der 07252/5046-0 in Verbindung setzen.

Marvin Landes, Pressestelle

