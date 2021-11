Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub - Drei Unbekannte bedrohen 20-Jährigen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Köslinger Straße

07.11.2021, 22.00 Uhr

Ein 20 Jahre junger Mann aus Wolfsburg wurde nach eigenen Angaben am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand war der 20-Jährige auf dem Fußweg am Salzteich aus Richtung Kösliner Straße kommend in Richtung Stargader Weg unterwegs. Plötzlich sah er sich drei unbekannten maskierten Tätern gegenüber, die die Herausgabe des Rucksacks des 20-Jährigen forderten. Zur Unterstreichung ihrer Forderung bedrohte einer der Täter das Opfer mit einem gefährlichen Gegenstand.

Nachdem der 20-Jährige den Forderungen der Räuber nachgekommen war, ergriffen die drei Unbekannten die Flucht und liefen in Richtung Stargader Weg davon.

In dem Rucksack befand sich Bekleidung und ein Tablet-PC. Der 20-Jährige ging zunächst nach Hause und brachte den Raub am Montagabend zur Anzeige.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell