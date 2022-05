Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein

Lkr. Konstanz) Rollerfahrer landet auf Gehweg und verletzt sich leicht (15.05.2022)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, auf der Büsinger Straße ist ein 40-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Der Zweiradfahrer fuhr die Büsinger Straße aus Richtung Büsingen herkommend in Richtung Gailingen und kam auf Höhe einer Bäckerei mit seinem Gefährt ins Schwanken. Hierbei stieß der Mann mit der rechtsseitigen Bordsteinkante zusammen. Der 40-Jährige wurde über den Roller geschleudert und landete auf dem Gehweg. Ein Krankenwagen brachte den leicht Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Höhe des am Roller entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt

