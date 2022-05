Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen

Lkr. Konstanz) 13.000 Euro Blechschaden bei Unfall (13.05.2022)

Eigeltingen (ots)

Am Freitagabend ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Emmingen-Liptingen und Stockach-Windegg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro entstanden ist. Ein 31-jähriger Ford Fiesta-Fahrer fuhr auf der B14 von Stockach kommend in Richtung Tuttlingen. Als der Mann bereits zwei vor ihm fahrende Autos überholt hatte und noch am Überholen eines weiteren Lastwagens war, kam ihm ein 52-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Anhänger entgegen. Der 52-Jähriger wich nach rechts in einen Acker aus und konnte damit einen Frontalzusammenstoß mit dem Ford verhindern. Trotzdem streiften sich die beiden Wagen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Am Ford entstand ein Totalschaden. Ein Bekannter kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um das Auto.

