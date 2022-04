Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2204090

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Bereits am Karfreitag (15. April 2022) ist bei einem Verkehrsunfall am Balkhauser Weg in Velbert-Nierenhof der rechte Außenspiegel eines schwarzen Mercedes A180 von einer bislang noch unbekannten Autofahrerin abgefahren worden. Der Halter des Mercedes war gegen 12:10 Uhr mit seinem Wagen über den Balkhauser Weg in Richtung Norden gefahren, als ihm auf Höhe des dortigen Reiterhofes ein Auto entgegenkam. Im Bereich einer Engstelle sollen sich die Fahrzeuge dann so nah gekommen sein, dass sich die jeweils rechten Außenspiegel berührten. Hierbei wurde der Außenspiegel des Mercedes beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen setzte die noch unbekannte Fahrerin des anderen Autos ihre Fahrt fort. Sie soll beige Kleidung getragen haben. Nähere Informationen zum Auto der Unfallverursacherin liegen der Polizei bislang noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Montagabend des 18.04.2022 (Osterwochenende), gegen 20.05 Uhr, parkte ein schwarzer VW Golf Kombi mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Heiligenhaus, in Höhe des Hauses Nr. 111 am rechten Fahrbahnrand. Zu dieser Zeit hörten gleich mehrere unbeteiligte Zeugen zuerst ein lautes Unfallgeräusch, dann lautes Reifenquietschen eines davonrasenden Fahrzeugs. Auf der Suche nach der Ursache sah man einen weißen SUV, der erst fünf Minuten zuvor gegenüber des Golfs in einer gekennzeichneten Parkfläche eingeparkt worden war, jetzt aber ganz aktuell beim rückwärts Ausparken gegen den VW geprallt war und schnell in Richtung Kurt-Schumacher-Straße davonfuhr. Bei dem flüchtigen weißen SUV könnte es sich um einen Nissan Qashqai gehandelt haben, der zur Unfallzeit von einer männlichen Person gefahren wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei am Unfallort könnte dieser Wagen ein Essener Kennzeichen gehabt haben. Am VW Golf entstand bei dem Unfall ein erheblicher Karosserie- und Lackschaden im linksseitigen Frontbereich. Zudem wurden die dortige Felge und die Achse beschädigt, weil der danach nicht mehr fahrbereite VW, von der großen Wucht der Kollision, gegen den rechtsseitigen Bordstein geschleudert wurde. Der entstandene Sachschaden allein am Golf wird auf rund 4.000,- Euro geschätzt. Aber auch der flüchtige weiße SUV dürfte einen deutlich sichtbaren Heckschaden davongetragen haben, der aber nicht genauer beschrieben werden kann.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Samstagnachmittag des 16.04.2022 (Osterwochenende), in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr, parkte ein weißer PKW Toyota Yaris mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) auf dem großen Kundenparkplatz eines Gartencenters an der Düsseldorfer Straße (B7) 255 in Mettmann. In dieser Zeit wurde der Yaris von einem bisher noch unbekannten anderen Fahrzeug am hinteren linken Radkasten angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am weißen Toyota ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden im geschätzten Wert von 1.000,- Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Bereits am Mittwoch, dem 13.04.2022, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es an der Hauptstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort parkte in dieser Zeit ein weißer PKW VW UP mit Mettmanner Kennzeichen (ME-), in Höhe des Hauses Nr. 29 am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit kollidierte ein bislang noch unbekanntes anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel des VWs. Hierbei wurde das Spiegelglas zerstört und das Spiegelgehäuse verkratzt. Der entstandene Sachschaden am UP beläuft sich auf wenige hundert Euro. Wahrscheinlich der Verursacher oder die Verursacherin hinterließ, eingeklemmt unter dem Scheibenwischer des UPs, einen handgeschriebenen Zettel. Darauf waren neben der Bemerkung, dass man gegen den PKW gefahren sei, eine Handynummer und ein Name notiert. Bei den anschließenden Kontaktversuchen mit diesen Daten stellte sich aber heraus, dass die Telefonnummer nicht vergeben und der Name beim örtlichen Einwohnermeldeamt unbekannt sind.

Am Sonntagnachmittag des 17.04.2022 (Osterwochenende), in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 15.00 Uhr, parkte ein weißer PKW VW Tiguan mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) am Rathelbecker Weg in Erkrath auf einem öffentlichen Anwohner-Parkplatz in Höhe der Hausnummer 63. In dieser Zeit wurde der Tiguan von einem bisher noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken Frontbereich angefahren und dabei insbesondere an der lackierten Stoßstange, dem Kennzeichen und der Frontschürze beschädigt. Obwohl dabei allein am weißen Toyota ein geschätzter Kennzeichen-, Karosserie- und Lackschaden im geschätzten Wert von mehreren hundert Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Einziger Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug ist bisher blaue Fremdfarbe, die im Bereich der Schäden am VW Tiguan gesichert werden konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell