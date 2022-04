Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zahlreiche Unfälle aufgrund von Schneeglätte

Kreisgebiet Euskirchen (ots)

Der Wintereinbruch führte insbesondere in den Höhenlagen des Kreisgebietes zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei. Insgesamt wurden witterungsbedingt 21 Einsätze wahrgenommen. Bei 14 Verkehrsunfällen wurden in zwei Fällen Unfallbeteiligte leicht verletzt. Mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen in Zusammenhang mit diesen Unfällen wurden gefertigt, da an den beteiligten Fahrzeugen bereits Sommerreifen montiert waren. Neben einem Bußgeld (im Regelfall) in Höhe von 120EUR und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg erwarten die Unfallbeteiligten nun Probleme bei der Schadensregulierung. Die KFZ-Versicherungen können Zahlungen völlig oder teilweise verweigern, wenn der Unfall aufgrund der falschen Bereifung verursacht wurde. Aber auch der Geschädigte mit Sommerbereifung kann in Mithaftung genommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell