Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau fuhr in Geschäft, andere Frau fuhr Frau über Fuß

Mechernich (ots)

Eine Frau (61) aus Mechernich verwechselte am Donnerstag (18.32 Uhr) in der Gartenstraße beim Einparken in eine Parklücke an ihrem Automatikgetriebe die Stellung P mit D und fuhr ohne zu bremsen über einen Poller hinweg, passierte einen Gehweg und fuhr ungebremst in den Eingangsbereich samt Glasfront eines Ladengeschäftes.

In dem Geschäft befanden sich drei Personen, von denen zwei Personen durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt wurden.

Die Fahrerin wurde selbst auch leicht verletzt. Alle Personen kamen ins Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes war eine Frau (48) aus Mechernich aufgeregt und verunsichert. Bei der Rückwärtsfahrt hat sie sich auf den Feuerwehrwagen hinter ihrem Wagen konzentriert. Plötzlich habe eine andere Frau (35), ebenfalls aus Mechernich, gegen ihre Seitenscheibe geschlagen und geschrien, dass sie auf ihrem Fuß stehe.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell