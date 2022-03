Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sitzrasenmäher löste Brand einer Lagerhalle aus

Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots)

Gegen 16.08 Uhr brannte am Mittwoch (30. März) bei einem Landwirt der Sitzrasenmäher, der in einer 900 Quadratmeter großen landwirtschaftlichen Lagerhalle mit integriertem Wohnhaus stand. Durch das Feuer in der Straße Am Heiligenhäuschen wurden weitere Fahrzeuge und Sperrgut angezündet und beschädigt. Dank der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und die Halle anschließend belüftet werden. Die Bewohner und Gäste des Hauses kamen vorsorglich mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

