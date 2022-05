Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Lkr. Konstanz) 12-Jährige Radfahrerin prallt mit vorbeifahrenden Lastwagen zusammen und wird schwer verletzt (14.05.2022)

Engen (ots)

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ist ein 12-jähriges Mädchen auf der Eduard-Presser-Straße schwer verletzt worden. Die 12-Jährige fuhr mit einem Damenrad auf der Zufahrtsstraße der Anwesen Maxenbuck 14 ungebremst in Richtung Eduard-Presser-Straße. Auf der Eduard-Presser-Straße prallt sie mit dem linken Vorderrad eines vorbeifahrenden 25-jährigen Lastwagenfahrers zusammen. Nach dem Zusammenstoß stürzt das Kind mit ihrem Rad auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Mädchen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am MAN auf eine Höhe von 2.000 Euro. Der Sachschaden am Damenrad Pegasus ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell