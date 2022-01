Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht vom 02.01.2022 auf den 03.01.2022 ist es in der Alten Poststraße in Hermeskeil zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 08:20 Uhr hat sich eine unbekannte Anzahl an Tätern / Täterinnen unbefugt Zutritt zu den Lagerräumlichkeiten des Schreibwarengeschäftes Theis verschafft. Hierzu öffneten sie gewaltsam das Rolltor des Lieferanteneingangs und entwendeten anschließend größere Anzahl an verschiedensten Spielwaren. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

