Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211228.1 Itzehoe: 18 Einkaufswagen angezündet

Itzehoe (ots)

Am Montagmorgen machten Kunden den stellvertretenden Filialleiter eines Supermarkes am Rotenbrook auf verkohlte Stellen an den Einkaufswagen aufmerksam. Unbekannte Täter hatten wohl im Außenbereich bei den mittleren Reihen der dort abgestellten Einkaufswagen ein Feuer gelegt. Durch die Hitze sind in der Folge an insgesamt 18 Einkaufswagen Plastikteile geschmolzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.600 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen, die in der Zeit vom 24.12.21 um 14 Uhr bis zum 27.12.21 um 9 Uhr gemacht wurden, nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

