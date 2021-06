Polizeidirektion Hannover

POL-H: Präventionsangebot: Polizei berät Bürgerinnen und Bürger auf Wochenmärkten

Das Polizeikommissariat Ricklingen bietet im Juli auf den Wochenmärkten in Ricklingen, Oberricklingen und auf dem Mühlenberg Beratung zu den Themen Diebstahl- und Einbruchschutz, Stalking, Sicherheit im Straßenverkehr sowie auf dem Schulweg, richtiges Verhalten bei Betrügereien am Telefon beziehungsweise an der Haustür an.

Weiterhin werden vor Ort Fahrradcodierungen durchgeführt. Für diese ist ein Eigentumsnachweis vom Fahrrad und ein Ausweisdokument erforderlich. Da die Präventionsarbeit aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit nicht wie vorgesehen stattfinden konnte, sind auf den angegebenen Wochenmärkten jeweils zwei Termine im Juli vorgesehen, um Bürger wieder persönlich beraten zu können.

Folgende Termine sind für das bürgernahe Präventionsangebot geplant:

- Do., 01.07.2021, 09:00 bis 13:00 Uhr Oberricklingen, Butjerbrunnenplatz - Mi., 07.07.2021, 14:00 bis 18:00 Uhr Mühlenberg, Mühlenberger Markt - Do., 08.07.2021, 09:00 bis 13:00 Uhr Ricklingen, August-Holweg-Platz - Do., 15.07.2021, 09:00 bis 13:00 Uhr Oberricklingen, Butjerbrunnenplatz - Mi., 21.07.2021, 14:00 bis 18:00 Uhr Mühlenberg, Mühlenberger Markt - Do., 22.07.2021, 09:00 bis 13:00 Uhr Ricklingen, August-Holweg-Platz

