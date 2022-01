Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Ortstafeln

Breit (ots)

In der Silvesternacht wurden beide Ortstafeln (Ortseingangsschilder an der K75)der Gemeinde Breit entwendet. Unbekannte Täter schraubten die Schilder aus ihrer Halterung und nahmen sie mit. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizei Morbach unter 06533/93740.

