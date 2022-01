Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus-Serie in Temmels

Temmels (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 30.12.2021, auf Freitag, 31.12.2021, kam es in Temmels zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Im Bereich von Moselstraße / Kirchstraße/ Bahnhofstraße / Saarburger Straße / Auf der Kirth wurden insgesamt 13 Fahrzeuge hierbei durch unbekannte Täter beschädigt, weiterhin kam es zu Vandalismus in den Außenanlagen mehrerer Häuser. Darüber hinaus waren zwei Feuerlöscher entwendet worden, mit denen weitere Sachbeschädigungen durch Versprühen des Löschpulvers begangen worden waren. Die Polizeiinspektion Saarburg hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden (Tel. 06581 / 9155-0).

