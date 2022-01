Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Temmels (ots)

An der Pfarrkirche St. Peter in Temmels ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster der Sakristei an der rechten Gebäudeseite gekommen. Bislang unbekannte Täter warfen mittels eines Steins, welchen sie wahrscheinlich von einem nahegelegen Schutthügel aufsammelten, die Scheibe ein. Es entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 26.12. und dem 31.12.21 liegen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Telefon 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.

