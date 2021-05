Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ie Polizeiinspektion Verden/Osterholz steht für Vielfalt und Akzeptanz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Unter dem Zeichen des #IDAHOBIT, nämlich dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, also einem Tag gegen Menschenfeindlichkeit aufgrund sexueller Orientierung/Geschlechtsidentität am Montag und dem Diversity Day am Dienstag wird auf immer noch bestehende Hasskriminalität auf der einen und Chancen von Vielfalt auf der anderen Seite aufmerksam gemacht.

Für Vielfalt und Akzeptanz setzt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz ein Zeichen und zeigt die #FlaggeFürVielfalt. Dem Leiter der Polizeiinspektion, Ingo Jans, ist dieses Thema gleich aus mehreren Gründen wichtig: "Die Mitarbeitenden unserer Inspektion werden mit verschiedenen Schulungen in diesem Bereich fortgebildet und sensibilisiert. Solche Tage eignen sich aber besonders, um innezuhalten und den eigenen Arbeitsbereich und das eigene Team nochmal unter dieser Überschrift zu betrachten. Menschen, die sich in einer Notsituation befinden und Hilfe benötigen, können außerdem sicher sein, dass sie sich bei Problemen im Kontext LSBTI und insbesondere Anfeindungen dieser Art, vertrauensvoll an die Polizeiinspektion Verden/Osterholz wenden können."

Unterstützung erhielt die Inspektion am Montag von Julian Stricker, Ansprechperson der Polizeidirektion Oldenburg für LSBTI-Fragen. Julian und sein Teampartner Heiko Palloks stehen allen Polizeiangehörigen bei Fragen oder Problemen zur Seite. Darüber hinaus unterstützen sie aber auch bei allen Fragen zur Sachbearbeitung, das können zum Beispiel Fragen zu Einsatzsituationen sein. Für die Bevölkerung stehen sie bei allen Fragen mit Polizeibezug ebenfalls zur Verfügung. Ihre Aufgaben stellen sie allen Mitarbeitenden der Polizei in kurzweiligen Vorträgen vor und geben praktische Tipps für den Dienstalltag.

Den IDAHOBIT und Diversity Day hat das Social Media Team der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Anlass genommen, um in einem Beitrag auf dem eigenen Instagramkanal gegen Hasskriminalität und für mehr Akzeptanz zu werben. Die Ansprechpersonen LSBTI der Polizei Niedersachsen informieren über die verschiedenen Themengebiete außerdem auf dem eigenen Facebook-Kanal.

