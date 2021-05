Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autodiebe gesucht ++ Tischtennisplatte beschädigt ++ LKW-Fahrer wegen Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen ++ 20-Jähriger versuchte vor Verkehrskontrolle zu fliehen ++

Landkreis Verden (ots)

Autodiebe gesucht

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Montag, dem 12.04.2021, und vergangenem Montag einen Mercedes-Oldtimer 250 E/8 aus einem Stallgebäude eines unbewohnten Hauses in der Straße "An der Fuchsfarm" und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04236/943370 um Hinweise.

Tischtennisplatte beschädigt

Oyten. Eine Tischtennisplatte im Außenbereich des Jugendzentrums in der Hauptstraße wurde am vergangenen Dienstag vermutlich mutwillig durch unbekannte Täter mit einem nicht bekannten und brennenden Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehr als 1.000 Euro. Die Polizei Oyten sucht nun Zeugen und bittet sie unter 04207/911060 um Hiweise.

LKW-Fahrer wegen Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ottersberg/A1. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel zogen am Montagvormittag einen 34-jährigen Fahrer eines Lkw auf der A1 in Höhe Posthausen in Fahrtrichtung Hamburg aus dem Verkehr, weil er unter massivem Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ein 24-jähriger Fahrer eines anderen LKW hatte sich wegen des auffälligen Fahrverhaltens des LKW vor ihm zuvor bei der Polizei gemeldet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer mehr als 3 Promille Atemalkoholgehalt hatte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen aus Litauen, der mehrere Pkw transportiert hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

20-Jähriger versuchte vor Verkehrskontrolle zu fliehen

Langwedel. Ein 20-jähriger Fahrer eines Ford versuchte sich am frühen Dienstagmorgen erfolglos einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Holze" zu entziehen. Bei der folgenden Fahndung in der Nähe wurde er dennoch aufgegriffen. Nach Vortests stellte sich heraus, dass der Mann zuvor unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben dürfte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird. Außerdem wird nun wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen gegen ihn ermittelt.

Im stockenden Verkehr aufgefahren

Achim/Uphusen. Ein 30-jähriger Fahrer eines VW fuhr am Montagnachmittag auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg im stockenden Verkehr aus unklarer Ursache auf einen Sattelzug eines 37-Jährigen auf. Der 30-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell