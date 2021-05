Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Einbruchsversuch Zeugen gesucht ++ In Wohnung eingebrochen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Nach Einbruchsversuch Zeugen gesucht

Worpswede. Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Baumhaus einer Ferienanlage in der Waakhauser Straße einzubrechen. Nachdem das Aufhebeln der Eingangstür aus unbekannten Gründen misslang, brachen sie die Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

In Wohnung eingebrochen

Lilienthal. Zwischen Sonntagnachmittag und dem frühen Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Jan-Reiners-Weg ein. Nachdem sie Bargeld und technische Geräte an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

