Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 63-Jährige fällt nicht auf vermeintlichen Telekommitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots)

Am 24.11.2021, gegen 18:25 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Telekommitarbeiter bei einer 63-Jährigen in der Bergstraße an der Tür. Er erklärte, dass er eine Netzwerküberprüfung durchführen wolle. Daraufhin erwiderte die 63-Jährige vorbildlich, dass er einen förmlichen Termin ausmachen solle. Als der Unbekannte sagte, dass das nicht nötig sei, beendete sie das Gespräch und schloss die Tür.

