Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau mit falschem Gewinnversprechen betrogen (16.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Montagvormittag haben Telefonbetrüger eine Frau mit einem falschen Gewinnversprechen betrogen. Die 63 Jahre alte Frau erhielt vor rund zwei Wochen zunächst einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss, dass sie bei einer Zufallslotterie gezogen wurde und sich nun im Gewinntopf befinde. Am Montag, gegen 10 Uhr, erfolgte ein weiterer Anruf, bei dem der 63-Jährigen ein Lotteriegewinn in Höhe von 28.500 Euro in Aussicht gestellt wurde. Vor der Auszahlung des Betrages müssten jedoch Notarkosten in Höhe von rund 1.000 bezahlt werden. Im weiteren Verlauf des Telefonats überzeugte der Anrufer die Frau, mehrere Google-Pay-Karten zu kaufen und die Codes an den Betrüger am anderen Ende der Leitung mitzuteilen. Dem kam die Frau leider nach. Nachdem bei einem erneuten Telefonat kurz darauf eine "Gewinnerhöhung" nach nochmaliger Bezahlung von Notargebühren in Höhe von weiteren 3.000 Euro angeboten wurde, schöpfte die Frau Verdacht und der Betrug flog auf.

"Warum sollte ich vor Auszahlung eines Geldgewinns erstmal etwas bezahlen?" Wer sich diese einfache Frage stellt, erkennt sofort, dass sich hinter solchen vermeintlichen "Gewinnversprechen" immer eine Abzocke verbirgt. Egal, ob es sich um einen Lottogewinn oder eine Geldanlage handelt: sobald der vermeintliche Erhalt von Geld an eine vorherige "Anzahlung" gebunden ist, sollten sämtliche Alarmglocken läuten!

Diese und andere hilfreiche Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell